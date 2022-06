Диетолог Лиза Московиц предупредила, что сильное ограничение питания мешает сбросить вес

Диетологи разоблачили бесполезные способы похудения, которые на самом деле мешают сбросить вес. Их слова приводит Eat This, Not That!

Диетолог Лиза Московиц объяснила, что нередко худеющие думают, будто сильное ограничение количества потребляемой еды помогает худеть. Однако, как утверждает специалистка, недостаток питания приводит к набору веса, поскольку метаболизм замедляется, и организм пытается сохранить жировую прослойку, чтобы выжить. Чтобы этого избежать, важно питаться регулярно и избегать больших перерывов между приемами пищи.

Нутрициологи Лиза Янг и Эми Шапиро предупредили, что не стоит избегать углеводов и жиров. По их словам, углеводы — необходимое топливо для организма, без которого он не может нормально функционировать. «Обезжиренные продукты не насыщают, поэтому вы начинаете есть большие порции обезжиренных продуктов, что в конечном итоге приводит к перееданию», — пояснила Шапиро.

По словам экспертов, еще одна ошибка — заменять углеводы белками. Янг посоветовала включить в рацион богатые белком, жирами и углеводами продукты, стараться соблюдать баланс и не забывать, что многие овощи, такие как баклажаны и цукини, содержат белок.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Кларксон объяснила, что для похудения важен не только дефицит калорий, но и количество углеводов, жиров и белков, которые употребляет человек.