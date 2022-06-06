Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда

Двое военных пострадали при обстреле приграничного села Гордеевка в Курской области

Двое военнослужащих пострадали при обстреле села Гордеевка в Курской области, граничащего с Украиной. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации издания, снаряд, ранивший военных мог быть сброшен с беспилотного дрона.

Информации о погибших и пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет. Жилые дома и здания инфраструктуры повреждений не получили.

Утром 6 июня стало известно, что обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) также подвергся поселок Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что целью украинских военных был мост и местные предприятия. Пострадавших в результате атаки нет, однако сильные повреждения получил двухэтажный дом, в жилое помещение которого через крышу попал снаряд.