Российские грузовые компании начали готовиться к банкротствам

РБК: российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств

Из-за западных санкций, обеспечивших падение объемов грузоперевозок и рост цен на расходные материалы, российские транспортные компании столкнулись со значительными убытками. На этом фоне многие предприятия начали готовиться к банкротству, пишет РБК.

По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, на доставке грузов через границу с Евросоюзом работали 3,1 тысячи российских компаний с совокупным парком 45 тысяч автопоездов. Большинству из них после запрета въезда в ЕС пришлось переключиться на российские маршруты, что создало дополнительное предложение.

Основатель онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков рассказал, что раньше на миллион машин приходилось 300 тысяч погрузок каждый день, а сейчас на 1,1 миллиона машин — только 180 тысяч. Глава направления по работе с перевозчиками компании «Обоз» Валентин Кульев отметил, что на некоторых направлениях тарифы упали на 25 процентов, однако, полагает он, угроза дальнейшего падения сохраняется. Другие эксперты отмечают, что основное падение пришлось на западную часть России.

Падение доходов только усугубляет ситуацию с обновлением парка. Основной массив грузовой техники в России достаточно возрастной — 20 лет и более. Рынок ожидал поступления 25 тысяч единиц новой техники, но теперь речь идет только о пяти тысячах, а кроме того, значительно сложнее стала поставка запчастей для ремонта.

По мнению Кульева, ситуация приведет с сокращению количества мелких перевозчиков, которым выгоднее будет поставить автомобиль на стоянку. Гендиректор компании GLT Фаиль Шигабутдинов считает, что отрасль столкнется с массовым оттоком участников и банкротствами. В свою очередь директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев предполагает, что сильнее всего ситуация ударит по добросовестным перевозчикам, которые не используют серые схемы.

В конце марта российские перевозчики указывали, что западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, сломали всю логистику. В мае это мнение подтвердил глава Минтранса России Виталий Савельев, призвавший искать новые логистические коридоры.