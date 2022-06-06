Более 40 человек погибли при обрушении здания в Иране

Более 40 человек погибли в Иране при обрушении башни бизнес-центра «Метрополь»

Число жертв при обрушении здания на юго-западе Ирана возросло до 41. Об этом сообщает интернет-издание Al-Monitor.

Недостроенная башня бизнес-центра «Метрополь» в Абадане обрушилась 23 мая. На данный момент спасатели все еще ведут поиски людей под завалами.

Происшествие вызвало акции протеста и обвинения в коррупции и халатности в адрес правительства. Власти арестовали 13 человек в рамках расследования катастрофы, включая мэра Абадана Хоссейна Хамидпура, который подал в отставку 3 июня.

Тогда же президент Ирана Ибрахим Раиси посетил Абадан, где осмотрел место катастрофы и выразил личные соболезнования семьям жертв. «Виновные должны знать, что течение времени не освободит их от ответственности и подотчетности», — предупредил президент страны.

Ранее в провинции Хузестан прошли массовые протесты в связи с резким ростом цен после того, как правительство сократило субсидии на некоторые основные продукты питания. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и дубинки. В связи с этим верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил иностранных «врагов» в протестах в стране.