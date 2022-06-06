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Ольга Кабо потребовала 26 миллионов рублей с бывшего мужа в суде

Актриса Ольга Кабо потребовала 26 миллионов рублей с бывшего мужа в суде

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

54-летняя российская и советская актриса театра и кино Ольга Кабо подала в суд на бывшего мужа с требованием вернуть 26 миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit.

Год назад артистка начала судебное разбирательство с бывшим мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2016 году предприниматель разорился и объявил себя банкротом, о чем Кабо узнала спустя несколько лет.

В результате разорения у Разгуляева накопился долг в размере 362 миллионов рублей. Заимодавцы потребовали вернуть средства, а в качестве погашения долга отдать недвижимость, инвестиции и автомобили, которые бывшие супруги купили во время брака.

Тогда актрисе удалось доказать, что приобретенная ранее квартира в Москве куплена на ее личные средства, а также на деньги ее старшей дочери, а потому помещение не забрали в счет погашения долга. Спустя год Кабо вновь обратилась в Никулинский районный суд, чтобы вернуть средства за другое имущество, отданное в счет долга за бывшего мужа.

«Это иск об определении доли и порядка выплаты компенсации за реализацию совместно нажитого имущества. В ответчиках — ее бывший муж Николай Разгуляев, финансовый управляющий, а также Александр Львович Раппопорт, кому и было все продано. Ольга требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль в общей сумме на 26 052 267 рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

20 июня состоится беседа между представителями сторон.

В январе этого года отсудившая у бывшего мужа квартиру актриса Ольга Кабо раскрыла подробности этой истории.

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Анастасия Астахова
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