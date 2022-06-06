Британия решила передать Украине ракеты дальнего действия

Глава Минобороны Уоллес заявил, что Британия передаст Украине ракеты дальнего действия

Великобритания, следуя за политикой США, передаст Украине ракетные комплексы дальнего действия, а также боеприпасы к ним. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian.

По его словам, Лондон отправит Киеву универсальные комплексы M270, которые можно использовать и как системы залпового огня, и как установки для пуска тактических ракет. Уоллес также подчеркнул, что британское министерство обороны тесно координирует свои действия с Пентагоном по вопросам этих поставок.

«Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе [с Россией] и играет ведущую роль в снабжении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым им для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения», — заявил министр обороны. Он подчеркнул, что изменение способов поддержки Украины последовало за сменой тактики российских войск.

«Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора использовали для разрушения городов», — заключил Уоллес.

