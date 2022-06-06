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Лукашенко заявил о единении перед «злыми силами»

Лукашенко назвал визит патриарха Кирилла в Белоруссию знаком единения перед «злыми силами»

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику знаком единения перед «злыми силами». Его цитирует БЕЛТА.

«Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне», — заявил Лукашенко.

Глава государства также заявил, что страна «выдержит любое давление». «Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим», — сказал он.

Патриарх Кирилл прибыл с трехдневным визитом в Минск 4 июня для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия православия Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в течение 30 лет подвергается идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. «Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада — Вашингтона и его союзников», — заявил белорусский лидер.

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Алевтина Запольская
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