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Патриарх Кирилл прибыл в Минск

Патриарх Кирилл прибыл в Минск на 1030-летие православия Белоруссии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск с трехдневным визитом для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия православия Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) встретили митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин (Тупеко), уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Предстоятель РПЦ возложит цветы к монументу Победы в Минске и памятнику первого патриаршего экзарха БПЦ Филарета (Вахромеева), а также возглавит вечернее богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Основные торжественные мероприятия пройдут в Полоцке. Патриарх проведет богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в присутствии всего белорусского епископата и членов Синода РПЦ, а 6 июня встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее глава Синодального отдела патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что введение санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла может привести к гонениям на украинских верующих, которые сохранили связь с Московским патриархатом. Так представитель РПЦ отреагировал на новость об обращении Верховной Рады Украины к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против патриарха Кирилла.

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Алиса Дмитриева
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