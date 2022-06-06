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На Украине выразили готовность освободить военнопленных по окончании боев

МИД Украины заявил о готовности освободить военнопленных после окончания боевых действий

Фото: Вячеслав Ратинський / Reuters

Министерство иностранных дел Украины заявило о готовности освободить российских военнопленных после окончания боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД также выразил готовность репатриировать российских военнопленных по их собственному желанию.

«В то же время Украина оставляет за собой право держать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории», — заявили в ведомстве.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий оправдывать осужденных военнопленных в случае их обмена. Депутаты планируют добиться того, чтобы осужденных российских пленных освобождали от отбывания наказания и закрывали возбужденные в их отношении дела.

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Алевтина Запольская
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