Лосиха отомстила съевшему ее лосенка медведю и попала на видео

WOKV: съевшему лосенка медведю гризли пришлось удирать от разъяренной лосихи

В американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, разъяренная лосиха погналась за съевшим ее детеныша медведем гризли и отомстила ему. Об этом сообщает радиостанция WOKV-FM.

Погоню попала на видео, снятое посетителями парка. На кадрах, которые они опубликовали в соцсетях, лосиха преследует удирающего изо всех сил гризли и в итоге загоняет его в воду. Пытаясь убежать, медведь с грохотом врезается в окно отеля.

Джошуа Камарено, сотрудник отеля, возле которого разворачивалась эта сцена, заявил, что из видеозаписи непонятна вся история произошедшего. Он рассказал, что все началось, когда гризли похитил лосенка, унес его в лес и съел. После этого матери пришлось защищать другого детеныша, который остался в живых.

В конце концов, рейнджеры парка при помощи специальной техники спугнули лосиху и ее детеныша, чтобы они убежали в лес. «С тех пор я видел, как медведь дважды возвращался и искал их», — отметил Камарено.

Ранее сообщалось, что горный козел убил медведицу гризли вблизи населенного пункта Филд в канадской провинции Британская Колумбия. Рога животного пронзили подмышки и шею медведицы, которая, предположительно, напала на горного козла.