В ярославском музейном комплексе открылась выставка старинных мясорубок

В ярославском комплексе «Музыка и время» представили более 200 старинных мясорубок

В ярославском музейном комплексе «Музыка и время» открылась выставка старинных мясорубок — на ней представили более 200 экспонатов XIX-XX веков. Об этом сообщает РИА Новости.

Гостям и жителям города покажут мясорубки, произведенные из чугуна и эмали на заводах Германии и США. Также в экспозицию войдут коллекции, выпускавшейся по заказу Минобороны СССР с 1930-х до 1960-х годов. Выставка продлится до 31 августа.

«Материал выставки подан таким образом, что посетитель понимает: перед ним — много лет создававшееся специалистами совершенное техническое изделие, имеющее свою отдельную историю», — рассказали в пресс-службе музея.

Ранее в июне во Владивостоке открылась выставка кукол ручной работы, созданных мастерами из разных районов Приморского края. Выставка проходит в рамках фестиваля «Сделано в Приморье». Свои работы представят шесть мастеров. Все они работают в разных стилях, в том числе и в старинной технике, при которой игрушки изготавливаются из ваты и клея.