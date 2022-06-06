Турция анонсировала учения НАТО в стране

В Минобороны Турции заявили, что в стране пройдут учения НАТО Ramstein Dust II-2022

С 20 по 28 июня в Турции пройдут военные учения НАТО по развертыванию готовности Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22). Их анонсировали в министерстве национальной обороны страны, передает РИА Новости.

«Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня», — рассказали в турецком ведомстве. Отмечается, что учения пройдут совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который обучает методам выполнения воздушных операций на базе командования третьей главной реактивной базы в Конье.

Ранее сообщалось, что малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе. Учения альянса пройдут с 5 по 17 июня.