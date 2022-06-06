В МИД России указали на неприемлемость высказываний итальянских официальных лиц

Посол России Разов указал на неприемлемость высказываний итальянских официальных лиц

Посол РФ в Италии Сергей Разов во время визита в итальянский МИД указал на неприемлемость высказываний официальных лиц страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Итальянские власти вызвали дипломата в МИД, чтобы сделать ему представление в связи с якобы недопустимыми и оскорбительными высказываниями со стороны российского министерства в адрес властей и СМИ Италии. «Посол в свою очередь акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываниях итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и ее руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ в Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе как недружественную», — рассказали в российском ведомстве.

Также в МИД рассказали, что Разов дал разъяснения относительно предложений Италии по прекращению конфликта на Украине и призывов к разблокированию экспорта зерна из украинских портов.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии посол Этторе Франческо Секуи вызвал посла Российской Федерации Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства. Отмечалось, что в ходе встречи Секуи отверг обвинения в некорректности высказываний некоторых представителей итальянских СМИ. Также он опроверг причастность итальянских средств массовой информации к ведению антироссийской кампании.