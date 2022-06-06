Посла России вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании

Посла России Разова вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании

Посол России Сергей Разов в понедельник был вызван в МИД Италии. Как уточняет агентство ТАСС, причиной стали обвинения, высказанные МИД России в адрес итальянских средств массовой информации.

«Генеральный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи вызвал сегодня утром посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства», — рассказали в пресс-службе итальянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи Секуи отверг обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских СМИ. Также посол опроверг причастность итальянских средств массовой информации к ведению антироссийской кампании.

25 марта стало известно, что Разов подал иск против журналиста итальянской газеты La Stampa Доменико Кирико за статью, призывающую к убийству президента России Владимира Путина. Сообщалось, что в случае доказательства вины сотруднику СМИ грозит наказание до пяти лет лишения свободы.