В Госдуме высказались о будущем образования после выхода из Болонского процесса
По большому счету, Россия ничего не теряет от выхода из Болонского образовательного процесса, так как учреждения страны закрыты за пределами Российской Федерации, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«[Министерство науки и высшего образования] Минобрнауки, я думаю, внесет соответствующие правила, положения, изменения, но это не скажется на качестве нашего российского образования. Мы получим только плюсы, связанные с нашими традиционными образовательными процессами», — высказался о будущем образования в России депутат.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации фактически исключены из Болонского образовательного процесса. «11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — объяснил Афанасьев.
24 мая глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщал, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему образования. А первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин анонсировал в разговоре с «Лентой.ру» законопроект об участии вузов в Болонском процессе на добровольной основе.