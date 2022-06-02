Российским вузам захотели разрешить добровольное участие в Болонском процессе

Депутат Смолин анонсировал законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе

Законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

24 мая министр науки и образования Валерий Фальков заявил о планах ухода России от Болонской двухуровневой системы высшего образования — бакалавриата и магистратуры. 2 июня он же отметил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. «Будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — отметил министр.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы бакалавриат-магистратура участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.

Принудительное участие

Депутат напомнил, что в 1996 году был принят закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании, который разрешал российским вузам участвовать в Болонском процессе на добровольной основе. Однако в 2007 году экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко внес в Госдуму законопроект, предполагающий принудительное участие вузов в Болонском процессе. Несмотря на то что в профильном комитете выступали против, в 2011 году он вступил в законную силу.

Наша формула такая: входили в Болонский процесс, скажем так, по политическим соображениям и без большого ума — двигаться дальше нужно по профессиональным соображениям и с умом Олег Смолин депутат Госдумы

Новый законопроект

«Нами подготовлен законопроект как раз примерно такого же содержания, о котором говорит Валерий Фальков, а именно о возвращении к участию вузов в Болонском процессе на добровольной основе. Напомню, что, когда была такая система, 90 процентов всех выпускников вузов выходили специалистами, то есть при свободной конкуренции специалитет явно выигрывал у бакалавриата», — обозначил Смолин.

Причины сохранить бакалавриат и магистратуру

По словам депутата, есть несколько причин, указывающих на то, что возможность участия в Болонском процессе для российских вузов надо сохранить.

«Первое: по некоторым специальностям, не требующим высокой квалификации, бакалаврского образования достаточно. Второе: есть вузы, которые явно ориентированы на подготовку зарубежных студентов, например, Российский университет дружбы народов, им Болонская система явно полезна. Третье: есть положительный опыт внедрения Болонской системы, например, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры в Московский государственный университет, они фактически представляют собой усовершенствованный специалитет», — заключил Смолин.

После того как в Минобрнауки озвучили планы отказаться от участия в Болонском процессе, в Рособрнадзоре заявили о необходимости поэтапно отказываться от Болонской системы, подчеркнув, что от этого не должны пострадать студенты. В Совфеде тогда увидели необходимость в разработке новой системы образования. По словам сенатора Лилии Гумеровой, прогрессивную российскую систему образования нельзя выстроить на старой законодательной базе.