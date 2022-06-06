Президент Мексики отказался участвовать в организованном США саммите Америк

Президент Мексики Обрадор заявил об отказе участвовать в саммите Америк из-за США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США саммите Америк из-за решения администрации американского лидер Джо Байдена не приглашать на мероприятие Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, мексиканская делегация прибудет на встречу без него. Ее возглавит министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. К позиции Обрадора также готовы присоединиться лидеры Боливии, Гондураса и группы государств Карибского бассейна.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте саммита. В их числе не только президент Мексики, но и бразильский лидер Жаир Болсонару. В издании отметили, что отказ стран от участия «грозит Белому дому унизительным ударом».