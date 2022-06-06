Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Мексики отказался участвовать в организованном США саммите Америк

Президент Мексики Обрадор заявил об отказе участвовать в саммите Америк из-за США

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в организованном США саммите Америк из-за решения администрации американского лидер Джо Байдена не приглашать на мероприятие Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, мексиканская делегация прибудет на встречу без него. Ее возглавит министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. К позиции Обрадора также готовы присоединиться лидеры Боливии, Гондураса и группы государств Карибского бассейна.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте саммита. В их числе не только президент Мексики, но и бразильский лидер Жаир Болсонару. В издании отметили, что отказ стран от участия «грозит Белому дому унизительным ударом».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов
Командир расчета самоходной гаубицы рассказал о работе в ходе спецоперации
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
В Британии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
На Украине выразили готовность освободить военнопленных по окончании боев
В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию
Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву
Перечислены основные уловки педофилов при знакомстве с детьми
Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда
Уехавшая из России телеведущая сообщила о нежелании продавать квартиру в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.