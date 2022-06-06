Кремль заявил об отсутствии угрозы для Финляндии и Швеции со стороны России

Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции

Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 июня, приводит ТАСС.

«Равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас. Об этом говорил неоднократно президент Путин», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Хельсинки и Стокгольм официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что в конце июня они также примут участие в саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

В Финляндии реакции России на планы по вступлению в НАТО удивились. Начальник местной полиции безопасности Антти Пелттари заявил, что Москва не пытается давить на страну.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил опасность от вхождения в альянс Финляндии и Швеции или Украины. По его словам, вхождение Киева в состав блока представляет для Москвы большую угрозу.