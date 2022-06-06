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Посольство США в России «переименовало» Пушкина

Американское посольство в Москве назвало поэта Пушкина Иваном в официальном поздравлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посольство США в Москве опубликовало пост в честь дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, перепутав его имя. Пост с поздравлением появился в официальном Telegram-канале диппредставительства, однако сейчас опечатка уже исправлена.

Американское посольство поздравило «солнце русской поэзии» и «талантливого и известного поэта» с днем рождения, написав «С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!». Ошибку успели зафиксировать журналисты РИА Новости. К посту представители посольства прикрепили фрагмент из фильма британского режиссера Марты Файнс «Онегин».

«Мы уверены, что вы и так знаете биографию Пушкина, он, как никак, — солнце русской поэзии, талантливый и известный поэт. Но мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью-Мехико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу», — сказано в сообщении.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший оговорился в ходе обсуждения специальной военной операции на Украине. Во время выступления Буш перепутал страны и подчеркнул, что следствием отсутствия системы сдержек и противовесов в России стало решение начать «неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину». Бывший президент, осознав свою ошибку, отметил, что ему уже семьдесят пять лет.

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Варвара Кошечкина
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