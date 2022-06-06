Минздрав разработал новую методику оценки удовлетворенности медицинской помощью

В России разработали новую методику оценки удовлетворенности медицинской помощью. Об этом сообщила «Коммерсанту» директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольга Кобякова.

Она пояснила, что россиянам предложат оценить комфорт своего пребывания в медучреждении, удобство записи на прием, внимательность персонала, длительность ожидания помощи. При этом Кобякова уточнила, что итоговый показатель будет вычисляться всего по одному вопросу анкеты о том, насколько пациент в целом удовлетворен медицинской помощью.

По словам Кобяковой, пилотный проект уже запустили в нескольких регионах, в том числе Белгородской и Липецкой областях. В соответствии с анализом результатов ведомство сможет выдавать регионам индивидуальные рекомендации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минздрав России планирует начать реализацию пилотного проекта по дистанционному мониторингу пациентов с хроническим заболеваниями. Как уточнила глава департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова, речь идет о больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией.