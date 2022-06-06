Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам предложат оценить комфорт своего пребывания в медучреждении

Минздрав разработал новую методику оценки удовлетворенности медицинской помощью

Фото: Агентство «Москва»

В России разработали новую методику оценки удовлетворенности медицинской помощью. Об этом сообщила «Коммерсанту» директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольга Кобякова.

Она пояснила, что россиянам предложат оценить комфорт своего пребывания в медучреждении, удобство записи на прием, внимательность персонала, длительность ожидания помощи. При этом Кобякова уточнила, что итоговый показатель будет вычисляться всего по одному вопросу анкеты о том, насколько пациент в целом удовлетворен медицинской помощью.

По словам Кобяковой, пилотный проект уже запустили в нескольких регионах, в том числе Белгородской и Липецкой областях. В соответствии с анализом результатов ведомство сможет выдавать регионам индивидуальные рекомендации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минздрав России планирует начать реализацию пилотного проекта по дистанционному мониторингу пациентов с хроническим заболеваниями. Как уточнила глава департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Олия Артемова, речь идет о больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Территория Курской области снова подверглась обстрелу
Названы основные преимущества перманентного макияжа
Застрявший в Эквадоре россиянин назвал общие черты русских и эквадорцев
ДНР обвинила ВСУ в поджоге зерна в порту Мариуполя при отступлении
Раскрыты сроки ослабления рубля
Дерматологи назвали способ борьбы с вросшими волосами на теле
Елизавета II оценила массовые празднования юбилея ее правления
Бойцов «Азова» предупредили о пророссийских настроениях в Мариуполе
В США назвали худший сценарий развития ситуации на Украине
Назван трансферный бюджет мадридского «Реала» на лето
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.