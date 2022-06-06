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В Кукморе появится родник в виде самовара

В Кукморе на набережной реки Нурминка появится родник в виде самовара

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Кукморе, Республика Татарстан, появится родник в виде самовара. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на фонд «Институт развития городов РТ».

Родник с питьевой водой будет оборудован на набережной реки Нурминка в так называемой «Чайной зоне». «Родник мы оформили в виде самовара, чтобы отразить татарские традиции чаепития и подчеркнуть идентичность Кукмора. Самовары тут изготавливают более 150 лет: для "Чайной зоны“ его тоже сделал местный мастер в 2016 году», — объяснили в фонде концепцию проекта.

Также на набережной оборудуют спортивное пространство, в котором стадион, площадка для тренировок и лыжный парк соединятся деревянным настилом вдоль реки. Помимо этого, будет организована зона для отдыха с детскими площадками. Отмечается, что на набережной появятся и фестивальные площадки.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пройдет парад яхт и вечерний морской перформанс по случаю празднования дня открытия бухты Находка.

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Евгений Шульгин
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