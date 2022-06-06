Россиянка зарезала сожителя за обидные для женщины слова

На Сахалине 28-летняя женщина предстанет перед судом за убийство обидевшего ее сожителя

На Сахалине 28-летняя россиянка предстанет перед судом за убийство сожителя, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в марте находившийся в гостях у обвиняемой сожитель распивал алкоголь. Перебрав со спиртным, он принялся оскорблять женщину, однако она стерпела. На следующее утро мужчина поднялся, когда хозяйка уже занималась уборкой и приготовлением пищи, и снова начал ругать ее и произнес обидные для женщины слова. После чего та взяла нож и зарезала обидчика, вонзив лезвие в его грудь.

Из-за полученных повреждений внутренних органов мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия. Женщину задержали. В отношении нее возбудили дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») Уголовного кодекса РФ .

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Архангельске российский уголовник изрезал ножом друга из-за обидных для судимого человека слов.