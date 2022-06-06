Женщинам с большой грудью показали способ носить бюстгальтер без бретелей

The Sun: блогерша Фуми Десалу-Волд посоветовала закрепить бюстгальтер с помощью тейпа

Блогерша Фуми Десалу-Волд показала способ, который поможет женщинам с большими размерами груди носить бюстгальтеры без бретелей. Ее рекомендациями поделился The Sun.

По словам юзерши, обладательницам пышных форм зачастую трудно подобрать подходящее нижнее белье под одежду, в частности, под топы и платья с декольте. Сообщается, что многие женщины отказываются от бюстгальтеров без бретелей, поскольку они не обеспечивают должный уровень комфорта и поддержку.

В размещенном на платформе YouTube ролике Десалу-Волд показала собственный способ сделать упомянутую вещь удобной. Женщина посоветовала закрепить белье на теле с помощью специального тейпа. Пользовательница сети обернула клейкую ленту вокруг бюстгальтера крест-накрест, закрепив бюстгальтер на теле.

Видео набрало более 35 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи сети благодарили автора за лайфхак. «Я так долго боролась со своим большим бюстом», «Обладательницы большой груди всегда имеют фантазию», «Способ отличный, обязательно попробую», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша Лотти Дринан показала простой способ скрыть торчащие бретели бюстгальтера под одеждой. Для этого обладательница пышных форм продела под основание бретели обыкновенную тонкую резинку для волос, протянула один ее конец в другой и закрепила петлю. То же самое она проделала и для второй бретели. Образ стал аккуратным, а нижнее белье было полностью спрятано под одеждой.