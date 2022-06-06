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Российского судью и бывшего пожарного осудили за сбыт наркотиков

В Татарстане суд приговорил к 10 и 8 годам судью и экс-спасателя МЧС за сбыт наркотиков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Татарстане суд вынес приговор мировому судье Ново-Савиновского района Казани в отставке и бывшему сотруднику пожарно-спасательной части МЧС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Подсудимые признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств. Мировому судье назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, его приятель осужден на восемь лет заключения.

Суд установил, что друзья решили заняться наркобизнесом. 16 мая 2020 года они отправились на автомобиле Kia Ceed в Зеленодольский район, чтобы забрать из тайника партию запрещенных веществ, которую планировали продать. Их задержали правоохранители. На заднем сиденье автомобиля при осмотре оперативники обнаружили 80 полиэтиленовых пакетов с веществом.

Разрешение на привлечение судьи к уголовной ответственности дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина. После этого было возбуждено дело на судью в отставке.

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Любовь Ширижик
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