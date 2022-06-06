Врач назвала неочевидные признаки болезней рта и зубов

Стоматолог Юлия Савицкая: белое пятно на зубе сигнализирует о начале кариеса

Врач-стоматолог клиники The Dent Юлия Савицкая назвала неочевидные признаки болезней рта и зубов, при появлении которых нужно сразу обращаться за медицинской помощью. О том, какие симптомы нужно обратить внимание для предотвращения серьезных последствий, эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Белое пятно

Савицкая отметила, что белое пятно на эмали сигнализирует о начале кариеса, который пока что можно вылечить без бормашины. «Чаще всего белые пятна на эмали появляются из-за флюороза — избытка фтора в организме. Он возникает у людей, проживающих в регионах с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, — объяснила врач. — Своевременное лечение белых пятен на эмали и флюороза предупредит развитие тяжелых форм заболевания, когда пятна уже становятся коричневыми и разрушается эмаль».

Хрупкая эмаль

Болезненную реакцию зубов на сладкое, кислое и холодное часто воспринимают как норму, сетует стоматолог. Однако на самом деле здоровые зубы нормально переносят такие воздействия, поэтому Савицкая советует задуматься о походе к стоматологу, если возникли подобные ощущения. «Гиперчувствительность или гиперестезия эмали может появиться от поедания кислых ягод и фруктов в большом количестве. Еще причиной симптома может стать кариес, эрозия эмали, отбеливание зубов, патологическая стираемость, оголение корня зуба и не только», — перечислила врач в беседе с «Лентой.ру».

Савицкая добавила, что спровоцировать повреждения эмали или оголение корня зуба могут и неправильная техника чистки зубов или высокоабразивные отбеливающие пасты. Однако точно определить причину и помочь устранить ее сможет только стоматолог, добавила она.

Проблемы с деснами

При опущении десны слизистая повреждается и истончается из-за жесткой щетки или чрезмерного надавливания во время чистки, объяснила врач. Если десны не лечить, проблема с ними станет хронической и приведет к потере зубов. Гнойники и язвочки на десне указывают на периодонтит, при котором инфекция выходит за пределы зуба, отметила стоматолог.

Чтобы не потерять зуб и не допустить распространения инфекции, нужно тщательно очистить и запломбировать каналы. Осмотра и снимка будет достаточно, чтобы подтвердить или исключить заболевание Юлия Савицкая

Темный край пломбы говорит о том, что граница между пломбой и зубом негерметична, то есть поясняет Савицкая, пломбировочный материал «отклеился» от стенок зуба, и между ними появилась микрощель, в которую проникают бактерии, провоцирующие развития кариеса. «Так зуб под пломбой начинает разрушаться. Но повреждения при этом остаются незамеченными, — отметила стоматолог. — Когда такую пломбу снимают, обнаруживается кариозная полость. Поэтому лучше не затягивать с визитом к стоматологу. Чем позднее вы обратитесь за помощью, тем сложнее будет лечение».

Нехватка слюны

Еще один симптом, свидетельствующий о скрытой болезни, — нехватка слюны. Ее недостаток вызывает кариес и ксеростомию. При этом человек ощущает жжение и искаженный вкус продуктов. «Засуху» во рту провоцирует прием некоторых препаратов (антидепрессанты, антигипертонические препараты), лучевая терапия или хронические заболевания (сахарный диабет, гипертония и патологии ЖКТ). Стресс, сильное нервное перенапряжение тоже влияют на выработку слюны, — отметила Юлия Савицкая. — В любом случае, начинать поиски причин лучше с похода к стоматологу».

Эксперт отметила, что, если человек замечает, что во время чистки зубов флоссом, нить все время рвется или мохрится в одном и том же месте, нужно обратиться к стоматологу. Причиной повреждения нити может быть кариес с острыми краями на контактной поверхности зуба. В этом случае нужно обращаться в стоматологию для реставрации зуба.

Перечислив неявные проблемы, сигнализирующие о проблемах с зубами, стоматолог напомнила, что проходить профилактический осмотр у врача нужно не реже раза в полгода.

Ранее уролог Борис Неймарк перечислил главные симптомы почечной колики. Среди них пульсирующие боли в боках, паху и наружных отделах половых органов, которые то нарастают, то затихают.