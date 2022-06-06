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Гендиректор МИЦ «Известия» Тюлин оценил взлом украинского стримингового сервиса

Гендиректор «Известий» Тюлин ответил шуткой на взлом стримингового сервиса Olltv
Владимир Тюлин

Владимир Тюлин. Фото: Нина Зотина Ключевые / РИА Новости

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин оценил взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала вместо футбольного матча Уэльс-Украина. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Можно сказать одно: смотрите iz, где бы вы ни находились, что бы ни делали», — заявил он. Также он в шутку пожалел, что в Уэльсе пока не увидели «Известия», однако, по его заверению, «все впереди».

27 мая глава объединения «русских хакеров» Killnet, известный под ником Killmilk, рассказал «Ленте.ру» о расколе внутри движения Anonymous, «объявившего кибервойну» России. Он пояснил, что с таким заявлением выступило не настоящее движение, а связанные с правительствами стран Запада кибервзломщики, выдающие себя за членов группировки, но не являющиеся ими на самом деле.

По словам хакера, настоящие члены движения заняли пророссийскую позицию. При этом, как стало известно руководителю Killnet, «истинные сторонники» Anonymous сами ведут борьбу с теми, кто объявил кибервойну России.

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Марина Совина
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