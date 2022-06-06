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В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию

Президент Литвы Науседа выступил против идеи вывоза украинского зерна через Белоруссию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против идеи вывоза украинского зерна транзитом через Белоруссию в обмен на открытие портов для белорусских товаров, в частности для удобрений. Его цитирует LTR.

По мнению главы государства, нужно искать альтернативы белорусскому направлению. «Они есть, это не только открытие одесского порта, но и перевозка зерна через территорию Польши в те же порты Балтии или Польши», — заявил он.

Президент отметил, что такой путь уже практически был опробован, но необходимо добиться того, чтобы экспорт зерна занимал меньше времени, чем сейчас.

Он также выразил опасения, что после налаживания вывоза украинского зерна через Белоруссию в сторону Прибалтики «в обратную сторону двинется военная техника».

Науседа добавил, что Евросоюз «ясно установил» санкции для белорусских удобрений, и Литва их повторила. «А теперь мы закроем глаза и скажем, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко стал гораздо более приемлемым лидером, сделал что-то хорошее, из-за чего мы теперь должны отменить санкции?» — сказал литовский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию. При этом он отметил, что подобная помощь не будет безусловной — вместе с украинским зерном европейские порты должны будут принимать белорусские удобрения.

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Алевтина Запольская
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