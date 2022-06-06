Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Беларусь
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 2-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 2-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
Спорт

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене закона о введении Fan ID

Фото: Matthias Koch / Globallookpress.com

КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщается на сайте партии.

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов. В партии подчеркнули недопустимость внесудебного ограничения прав граждан.

5 июня стало известно, что депутаты от КПРФ в ближайшее время внесут законопроект об отмене Fan ID.

Закон вступил в силу 1 июня. Он вызвал волну критики со стороны фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), ряда футболистов, тренеров и спортивных функционеров. Активные фанаты 15 из 16 команд элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста против запрета на посещение футбольных матчей без оформления паспорта болельщика.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов
В США полиция отказалась спасать утопающего в озере чернокожего бездомного
Токаев заявил о зрелости казахстанского общества
Россиянам назвали способы избавиться от отеков по утрам
Российская брогерша назвала простой способ борьбы с лишним весом
Дело похищавшей россиян украинской банды отправлено в суд
UniCredit задумался о продаже российского бизнеса индусам
Певица Жасмин отреагировала на отъезд звезд шоу-бизнеса из России
Родители-антипрививочники похитили детей и скрылись в Парагвае
Командир расчета самоходной гаубицы рассказал о работе в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.