КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене закона о введении Fan ID

КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом сообщается на сайте партии.

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов. В партии подчеркнули недопустимость внесудебного ограничения прав граждан.

5 июня стало известно, что депутаты от КПРФ в ближайшее время внесут законопроект об отмене Fan ID.

Закон вступил в силу 1 июня. Он вызвал волну критики со стороны фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), ряда футболистов, тренеров и спортивных функционеров. Активные фанаты 15 из 16 команд элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста против запрета на посещение футбольных матчей без оформления паспорта болельщика.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.