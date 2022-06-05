Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
14:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Рафаэль Надаль
Сегодня
16:00 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Уэльс
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа|Плей-офф - Финал
Чехия
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 2-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 2-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
Спорт

Стало известно о внесении в Госдуму законопроекта об отмене Fan ID

КПРФ в ближайшие дни внеcет в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом стало известно «Чемпионат.com», который сослался на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что это произойдет в ближайшие дни. В конце прошлого года КПРФ в полном составе проголосовала против принятия закона о введении Fan ID.

Закон о паспорте болельщика, вступивший в силу 1 июня, вызвал резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Болельщики 15 из 16 клубов элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин назвал цель «возни» с поставками западного вооружения Киеву
В ДНР завершили расследование против британского наемника
Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников
Три человека погибли в ходе уличной стрельбы в Филадельфии
Москвичей пригласили на работу в новый «Макдоналдс»
В России выявили 3786 новых случаев коронавируса
В Турции четыре человека погибли в ДТП с автобусом
Путин связал поставки Киеву вооружений с восполнением потерь боевой техники
Путин назвал число уничтоженных украинских РСЗО
Стало известно о внесении в Госдуму законопроекта об отмене Fan ID
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.