Стало известно о внесении в Госдуму законопроекта об отмене Fan ID

КПРФ в ближайшие дни внеcет в Госдуму законопроект об отмене Fan ID

Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID). Об этом стало известно «Чемпионат.com», который сослался на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что это произойдет в ближайшие дни. В конце прошлого года КПРФ в полном составе проголосовала против принятия закона о введении Fan ID.

Закон о паспорте болельщика, вступивший в силу 1 июня, вызвал резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Болельщики 15 из 16 клубов элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

