Футболист «Спартака» оценил бойкот матчей фанатами команды

Футболист «Спартака» Соболев заявил, что понимает фанатов, которые бойкотируют матчи

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил решение активных фанатов команды бойкотировать матчи красно-белых. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что понимает фанатов. «Они отстаивают свою точку зрения и имеют на это полное право. Я их в этом поддерживаю», — такую оценку происходящему дал форвард.

Соболев добавил, что команде не хватает активных фанатов, но и те болельщики, которые продолжают ходить на стадион, хорошо поддерживают красно-белых. «Думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны», — отметил нападающий.

21 января фанатские объединения московского «Спартака» приняли коллегиальное решение о бойкоте матчей команды. Так болельщики выразили протест против закона о введении Fan ID, который должен вступить в силу 1 июня.