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Полякам разрешили собирать валежник из-за эмбарго на российский уголь

В Польше разрешили собирать валежник в лесах из-за эмбарго на российский уголь

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти Польши разрешили легально собирать в лесах валежник, но для этого граждане должны пройти соответствующее обучение и оплатить его. О новых способах борьбы с последствиями санкций против российских энергоресурсов рассказал представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз, сообщает РИА Новости.

По новым правилам, поляки теперь должны обращаться к местным лесникам для прохождения обучения. Он же должен показать одобренное для этих целей место в лесу, где была закончена вырубка леса. «Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров», — уточнил Мруз.

Новые меры были вызваны дефицитом дров и угля, который до введения эмбарго поставлялся из России. За собранный хворост нужно будет заплатить от 7 до 30 злотых (примерно от 1,6 до 7 долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра), конечная цена зависит от региона. Самовольный сбор хвороста считается кражей и наказывается штрафом.

Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии и главный исполнительный директор Evonik Industries AG Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России. По словам Кулльмана, значение природного газа для промышленности ФРГ слишком велико, отказ от топлива из РФ поставит под угрозу ее существование.

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Дмитрий Сотак
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