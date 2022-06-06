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Мужчина потребовал от ребенка вернуть потраченные на его воспитание деньги

Insider: в Китае мужчина через суд потребовал ребенка вернуть потраченные на него деньги

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Китае мужчина после развода с женой потребовал от бывшего пасынка вернуть потраченные на него деньги, пишет Insider.

В 2008 году мужчина по фамилии Тан женился на женщине, у которой был десятилетний ребенок, и в течение 12 лет принимал активное участие в воспитании мальчика, в том числе финансовое. Когда в сентябре 2021 года его супруга подала на развод, он захотел вернуть вложенные в пасынка средства через суд.

Через три месяца после развода китаец подал иск против сына бывшей супруги с требованием вернуть 35,2 тысячи юаней (335 тысяч рублей), которые он потратил на его образование в университете.

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По информации South China Morning Post, суд отклонил требование Тана, объяснив это тем, что деньги были потрачены добровольно. При этом, согласно китайским законам, мужчина может потребовать у бывшего пасынка финансовой помощи в старости.

Ранее сообщалось, что семейная пара из индийского города Хардвар, штат Уттаракханд, засудила взрослого сына и невестку из-за отсутствия детей. Мужчина и женщина потребовали от пары либо выплату в 25 миллионов рупий (21 миллион рублей) от каждого, либо рождения ребенка в течение следующего календарного года.

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Евгения Черкасова
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