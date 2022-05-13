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Родители засудили взрослого сына из-за отсутствия внуков

Newsweek: родители засудили сына и его жену из-за отсутствия внука

Фото: Unsplash

Семейная пара из индийского города Хардвар, штат Уттаракханд, засудила взрослого сына и невестку из-за отсутствия детей. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина и женщина потребовали от пары либо выплату в 25 миллионов рупий (21 миллион рублей) от каждого, либо рождения ребенка в течение следующего календарного года.

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Истец С.Р. Прасад рассказал, что его сын и невестка поженились в 2016 году. После свадьбы родители пары сразу захотели внука. Они даже заявляли, что им не важен пол ребенка. Но спустя шесть лет ребенок так и не был рожден, поэтому Прасад и его жена заявили об экономических потерях.

«Я отдал сыну все свои деньги, он учился в Америке. Теперь у меня нет денег. Мы взяли ссуду в банке, чтобы построить дом. Мы понесли финансовый и моральный ущерб», — заявил он.

Адвокат пары А.К. Шривастава заявил, что этот случай отражает реалии общества. «Мы вкладываемся в наших детей, даем им возможность работать в хороших фирмах. Дети обязаны обеспечить родителям финансовую заботу», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что в Шанхае, Китай, мужчина попытался покончить с собой из-за того, что его 29-летний сын не женился и не завел детей. Молодой человек к 29 годам не обзавелся семьей, и поэтому его отец, как он сам выразился, вынужден жить в позоре из-за отсутствия внуков.

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Алиса Дмитриева
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