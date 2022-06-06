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Во Франции люди пожаловались на массовые уколы иглами в общественных местах

AP: более трехсот жителей Франции пожаловались на уколы иглами в общественных местах

Фото: Jeremias Gonzalez / Reuters

Более трехсот жителей Франции пожаловались на уколы иглами в общественных местах. Об этом сообщает Associated Press.

4 мая 18-летний Томас Лаукс после посещения концерта рэп-исполнителя на севере страны обнаружил небольшой прокол на руке и синяк, которые образовался рядом с ним. Молодой человек почувствовал недомогание, но решил сразу не обращаться к врачу. На следующий день головокружение и боль не прошли, и он отправился в отделение скорой помощи. Медики подтвердили наличие следов иглы и взяли у пациента анализы на гепатит и ВИЧ. Оба теста оказались отрицательными.

Похожая ситуация произошла в Бордо с 18-летней Лианн Деснос. Девушка пострадала от укола иглой в руку в ночном клубе и пожаловалась на жар и головокружение. Француженка сдала анализы и теперь ждет результатов.

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Сообщения об уколах иглой поступали от жителей Парижа, Тулузы, Нанта, Нанси, Ренна и других городов Франции. Пострадавшие жалуются на сонливость. По данным Национальной полиции Франции, 302 человека подали официальные жалобы. В разных регионах ведется несколько полицейских расследований, но ни один подозреваемый пока не арестован, иглы не найдены, а мотив остается неясным.

«Мы не нашли никаких препаратов или веществ или объективных доказательств, свидетельствующих о введении вещества с преступными мотивами. Больше всего мы боимся, что люди заразятся ВИЧ, гепатитом или каким-либо инфекционным заболеванием», — заявил врач Эммануэль Пускарчик, руководитель центра по контролю и профилактике отравлений в городе Нанси на востоке Франции.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Англия, мужчина бросался шприцами с человеческой кровью в людей, втыкал шприцы в продукты в магазинах и пошел под суд. Он также попал в грудь врачу, которая не пострадала, поскольку шприц был без иголки и просто отскочил.

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Евгения Черкасова
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