Задержан массово коловший людей иглами злоумышленник

CBS News: в Тулоне задержан 20-летний злоумышленник, массово коловший людей иглами

Во Франции люди пожаловались на массовые уколы иглами в общественных местах

Начало событий в новости Во Франции люди пожаловались на массовые уколы иглами в общественных местах

Во Франции найден злоумышленник, который, как подозревают, массово колол людей иглами в общественных местах. Об этом сообщает CBS News.

20-летний мужчина был задержан и обвинен спустя два дня после того, как около 20 человек пострадали от уколов иглой во время съемок телевизионного концерта на пляже в Тулоне. У людей началась паника, на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Одна из пострадавших была госпитализирована.

Злоумышленника опознали две посетительницы концерта и указали на него полиции. «На данном этапе расследования подозреваемый полностью отрицает обвинения, но, учитывая показания свидетелей, прокуратура считает, что доказательств достаточно для того, чтобы открыть дело и представить его судье для предъявления обвинения», — заявил прокурор Тулона Самуэль Финиэльц.

Ранее сообщалось, что более трехсот жителей Франции пожаловались на уколы иглами в ночных клубах и на концертах. Заявления об уколах поступали от жителей Парижа, Тулузы, Нанта, Нанси, Ренна и других городов Франции.