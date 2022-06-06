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Россияне резко расхотели покупать один тип жилья

Dataflat: спрос на новостройки в Москве и области упал почти вдвое

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В Москве и области почти вдвое упал спрос на квартиры в новостройках. О том, что россияне резко расхотели покупать жилье одного типа, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование компании Dataflat.

Количество сделок со столичными новостройками в мае 2022 года снизилось на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За месяц было зафиксировано 7,5 тысячи таких договоров, тогда как в мае предыдущего года их количество составило 13,2 тысячи. Выручка от продаж жилья в новых домах упала на 42 процента и составила 86,7 миллиарда рублей.

В районах Новой Москвы количество сделок в мае относительно предыдущего года упало в два раза, до одной тысячи договоров. Сумма выручки сократилась на 41,7 процента, с 17,5 миллиарда рублей до 10,2 миллиарда рублей. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 27,2 процента, до 223,5 тысячи рублей, а средняя стоимость объекта — на 24,6 процента, до 10,1 миллиона рублей.

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Число заключенных сделок с новостройками в Старой Москве в мае сократилось на 38 процентов и составило 3,4 тысячи против 5,5 тысячи в тот же месяц 2021 года. Выручка упала на 46 процентов, с 98,7 миллиарда рублей до 53,6 миллиарда рублей. Средняя цена объекта уменьшилась на 11,3 процента, до 15,6 миллиона рублей, а средняя стоимость «квадрата» выросла на 0,3 процента, до 332,4 тысячи рублей.

В Подмосковье количество сделок за год сократилось наиболее заметно — на 81,2 процента, до трех тысяч договоров. Выручка уменьшилась на 45,5 процента, до 22,9 миллиарда рублей. Средняя цена квадратного метра за этот период повысилась на 25,8 процента, до 163,1 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на 23,3 процента, до 7,4 миллиона рублей.

Ранее в июне аналитики Knight Frank Russia пришли к выводу, что средняя цена квадратного метра элитного жилья в Москве уменьшилась на 5,1 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года. По итогам мая она составила 1,52 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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