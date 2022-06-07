В горах Адыгеи в очном формате пройдет фестиваль адыгейского сыра

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов: фестиваль адыгейского сыра пройдет в традиционном формате

Фестиваль адыгейского сыра в 2022 году проведут на Даховской поляне в горах Адыгеи в очном формате. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

По словам Кумпилова, власти региона начинают подготовку к 100-летию государственности Адыгеи. Отдельное внимание будет уделяться столице республики, Майкопу, где приведут в порядок центральную часть города и отремонтируют памятники истории и архитектуры.

«Еще одно масштабное мероприятие — фестиваль адыгейского сыра, который в этом году мы хотим провести в традиционном формате, на Даховской поляне в горной части республики», — добавил глава Адыгеи.

Отмечается, что из-за пандемии два последних года мероприятие проходило в формате гастрономической недели в режиме онлайн. В 2019 году фестиваль Адыгейского сыра посетило более 15 тысяч гостей из разных регионов — он получил статус «Национальное событие года» и был включен в национальный календарь лучших событийных проектов страны для туристов. Главным событием стало производство круга адыгейского сыра рекордных размеров: вес — 34 килограмма, диаметр — 55 сантиметров, высота — 16 сантиметров.

Ранее в июне в Екатеринбурге прошел ежегодный международный фестиваль барбекю. Гости мероприятия смогли продегустировать разные блюда, а также посетить множество мастер-классов известных поваров и узнать об их профессиональных секретах.