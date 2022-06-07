Физиотерапевт предупредила об опасности ноющих болей и зуда в области ягодиц

Физиотерапевт Шипли назвала геморрой и миому причинами частых болей в области ягодиц

Физиотерапевт Аманда Шипли предупредила об опасности ноющих болей, зуда и жжения в области ягодиц, так как эти неприятные ощущения могут быть симптомами серьезных заболеваний и требуют срочного обращения к врачу. Ее слова приводит издание The Sun.

Специалист назвала одной из самых распространенных причин частой боли в области ягодиц и заднего прохода геморрой, однако неприятные ощущения может вызывать и миома. По словам Шипли, если это развивающееся в матке нераковое новообразование достигает больших размеров, оно может давить на прямую кишку или нервы тазового дна, из-за чего и возникают боли.

Сильные боли и жжение вокруг заднего прохода могут быть симптомами абсцесса прямой кишки. Шипли подчеркнула, что из-за гнойного воспаления тканей, окружающих кишку, ощущения обычно крайне неприятные, заболевание часто сопровождается повышенной температурой тела, ректальным кровотечением и проблемами с мочеиспусканием.

Также физиотерапевт сообщила, что схожими ощущениями разной степени интенсивности (от просто неприятных до нестерпимых) сопровождаются ишиас седалищного нерва, седалищно-ягодичный бурсит и сильные спазмы в прямой кишке. Кроме того, резкую сильную боль, особенно при опорожнении кишечника, могут вызывать анальные трещины.

В заключение Шипли подчеркнула, что самостоятельно поставить себе диагноз при болях в области ягодиц невозможно, необходимо обратиться к врачу для сбора анамнеза и исключения более серьезных проблем со здоровьем. «В редких случаях ректальная боль может быть вызвана инфекцией, передающейся половым путем, или грибком, также это может быть признаком рака анального канала», — подытожила врач.

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