Изменения продуктовой корзины россиян объяснили

Экономист Холод: россияне стали покупать больше круп и овощей, отказываясь от мяса

Россияне стали покупать больше круп и овощей, отказываясь от покупки мяса. Объяснить это можно самым простым экономическим законом: если цены на продукты растут быстрее зарплат, то платежеспособный спрос падает. Об изменениях в продуктовой корзине россиян «Ленте.ру» рассказал доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

Потребительская корзина

Оптовые продажи мяса в мае 2022 года оказались на 2,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила «Газета.Ru». Леонид Холод рассказал, как это можно объяснить с экономической точки зрения.

«Существует таблица потребностей, в которой есть понятие эластичности. Есть товары, при повышении цен на которые спрос на них падает. Они называются эластичными. А есть товары, на которые при увеличении стоимости спрос не падает ни в каком случае. Они именуются неэластичными. Курица среди мяса была главным товаром неэластичного спроса. Падение спроса на нее означает, что доходы населения заметно уменьшаются. Люди переходят на мучные продукты и на простейшие овощи», — сообщил он.

Экономист подчеркнул, что дальнейшие изменения потребительской корзины зависят от развития экономики.

Если доходы населения будут расти быстрее роста цен на товары, то спрос начнет восстанавливаться Леонид Холод экономист

«Потребление будет увеличиваться с мучных, картофельных и круп на мясо курицы, потом свинины, говядины и дальше к остальным товарам эластичного спроса. За последнее время, когда реальные доходы относительно цен не очень-то росли, то в цене быстрее поднимались продукты более дешевые и повседневного спроса, от которых нельзя отказаться», — заявил Холод.

Леонид Холод перечислил товары, на которые в России упал спрос.

«Спрос сократился на дорогие продукты питания, которые не входят в набор повседневного спроса: фрукты, кондитерские изделия, дорогие колбасные изделия, говядину и говяжьи полуфабрикаты. Не могло не уменьшиться приобретение дорогих молочных продуктов», — сказал он.

Досуг россиян

Экономические изменения влекут за собой преобразования не только в потребительской корзине, но и в досуге россиян, считает Холод.

Россияне стали отказываться от дополнительных расходов. В них входят и рестораны Леонид Холод экономист

«Конечно, очень тяжело отделить нынешнюю экономическую нестабильность от пандемических проблем. Все наслоилось. По Москве, например, рестораны полны, но мы говорим про среднестатистические вещи. К тому же в Москве уже многие закрылись, потому что совокупный спрос на такого типа вещи уменьшился», — сказал он.

Леонид Холод напомнил о еще одном экономическом законе.

Поскольку существует достаточно большое доходное расслоение, то в период стагнации, падения доходов и падения платежеспособного спроса растет спрос на сверхдорогие товары Леонид Холод экономист

«Получается, что при общем уменьшении расходов на городской общепит может быть забит сверхдорогой ресторан. Это происходит из-за того, что деньги в такие периоды теряют свою капитальную стоимость», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что на российском пищевом рынке наметилась смена лидера. Первое место по объему выручки может потерять филиал американской PepsiCo. Одним из главных факторов ухудшения позиций PepsiCo стал отказ от продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7Up и Mirinda с одновременным намерением заменить их существующими и новыми локальными марками.