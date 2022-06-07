Центробанк рассказал о желании россиян вложиться в «патриотическую» тему

Глава департамента ЦБ Шишлянникова заявила об интересе инвесторов к «патриотической» теме

Участникам российского рынка коллективных инвестиций стоит обратить внимание на тему патриотических инвестиций — подобное решение может помочь привлечь клиентов, у которых есть желание вкладываться в подобные проекты, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что индустрия коллективных инвестиций на данный момент, судя по статистике регулятора, очень сильно просела: управляющие компании «пытаются определиться с тем, что они могут теперь предложить инвесторам». По мнению Шишлянниковой, прошло уже достаточно много времени, и уже можно понять, чем реально заинтересовать инвесторов.

«Мое такое впечатление, исходя из общения с разными инвесторами, в основном которые мои знакомые, на мой взгляд, могла бы сыграть историю патриотическая тема. Рекомендую вам всем подумать над этим — очень много инвесторов, которые готовы инвестировать в патриотическую тему, в том числе в патриотическую тему причины кризиса. Можете подумать, такой запрос у инвесторов есть», — сказала глава департамента ЦБ.

В апреле в Госдуме предложили ограничить россиянам доступ к иностранным акциям: глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что следует запретить их приобретение с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В ЦБ еще с 2019 года были недовольны тем, что инвесторы с ИИС могут получать налоговый вычет за иностранные бумаги, и предлагали давать его только за акции российских компаний.