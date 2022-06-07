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Тела погибших топ-менеджеров VK доставили в Нарьян-Мар

Тела погибших топ-менеджеров VK Габриеляна и Мерзлякова доставили в Нарьян-Мар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тела топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова, погибших при переправе через реку в Ненецком автономном округе (НАО), а также двоих выживших доставили в Нарьян-Мар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора НАО Юрия Бездудного.

«Двоих выживших и тела погибших доставили вертолетом в Нарьян-Мар. Пострадавшим оказывается психологическая помощь», — сказал Бездудный.

Отмечается, что после ЧП был создан оперативный штаб. Также утверждается, что глубокой ночью к месту происшествия вылетел борт со спасателями. Поиски в течение ночи вели водолазы, спасатели и кинолог. «К утру тела двоих человек обнаружили, к сожалению, без признаков жизни», — уточнил Бездудный.

О том, что первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в НАО, стало известно во вторник, 7 июня. Габриелян вместе с супругой Еленой, Мерзляковым и общим другом Сергеем Ольсевичем пересекали местную реку на вездеходах, когда их транспортные средства понесло в море сильным течением. Позже РИА Новости сообщило, что Габриелян и Мерзляков скончались в результате переохлаждения.

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Маргарита Щигарева
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