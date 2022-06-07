Фанатка Эминема набила 20 портретов кумира на своем теле

Daily Star: блогерша Никки Паттерсон набила 31 татуировку, посвященную рэперу Эминему

Британская блогерша Никки Паттерсон набила несколько десятков татуировок, адресованных своему кумиру — американскому рэперу Эминему. Интервью с ней появилось на Daily Star.

На коже фанатки артиста 31 татуировка, 20 из которых — его портреты. В 2020 году женщина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого большого количества рисунков на теле, посвященных одной знаменитости. Известно, что на данную трансформацию Паттерсон потратила около 15 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 миллиона рублей).

Поклонница Эминема рассказала, что прививает своему девятилетнему сыну Джошу любовь к творчеству исполнителя. Она призналась, что мальчик слушает его композиции, несмотря на обилие нецензурной лексики в них. «Конечно, я выборочно отношусь к тому, что можно включать при ребенке. Тем не менее, Джош знает, что плохие слова нельзя повторять и никогда не нарушает это правило», — отметила мать.

В мае жительница Польши Адрианна Айзенбах, которую называют «самой татуированной женщиной страны», рассказала, как бросила мужа и набила рисунки по всему телу. Она призналась, что была в отношениях 25 лет и все это время страдала от образа жизни домохозяйки. Расставшись с супругом, который не разделял ее увлечения, она стала дрессировать волков и покрыла 96 процентов кожи татуировками.