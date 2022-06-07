Россия отменила все ковидные ограничения еще для двух стран СНГ

Россия сняла все ограничения на транспортное сообщение с Киргизией и Арменией

Правительство России отменило все ковидные ограничения на транспортное сообщение еще с двумя странами СНГ — Арменией и Киргизией. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение, позициями следующего содержания: Республика Армения, Киргизская Республика», — следует из документа.

Ранее список состоял из девяти стран, в него входили Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

1 июня власти Италии отменили все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Прибывающим в страну туристам больше не требуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.