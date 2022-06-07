В Грузии сотрудники «Боржоми» забросали полицейских яйцами

В Грузии бастующие сотрудники заводов «Боржоми» забросали полицейских яйцами

В Грузии бастующие сотрудники заводов минеральной воды «Боржоми» забросали полицейские машины яйцами. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

Отмечается, что работники компании, восьмой день проводящие забастовку с требованием выплаты заработной платы и улучшения условий труда, стали препятствовать въезду полицейских машин на производство. По их мнению, правоохранители таким образом пытаются ввозить на территорию заводов сотрудников, не присоединившихся к акции протеста.

В конце апреля грузинские заводы «Боржоми» приостановили работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине. Месяц спустя порядка 800 сотрудников производства вышли на забастовку с требованиями улучшить условия труда и восстановить в должностях работников, которых, по их мнению, уволили незаконно.