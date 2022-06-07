Россиянам раскрыли стоимость билетов в Европу

«Турдом»: поездка в Европу из Москвы через Турцию обойдется в среднем в 60 тысяч рублей

Россиянам, желающим отдохнуть на европейских курортах, раскрыли стоимость билетов с пересадкой. Об этом сообщает портал «Турдом».

Как уточнили авторы материала, в основном российские путешественники летают в Европу через Стамбул, Белград или балтийские страны. В июле цены на билеты из Москвы в Стамбул и обратно «Аэрофлотом» варьируются в пределах 30 тысяч рублей, компанией Turkish Airlines — в пределах 60 тысяч рублей.

Еще в 32 тысячи рублей обойдется перелет из Стамбула в Барселону или Париж и обратно, рейс в итальянскую столицу стоит дешевле — около 20 тысяч рублей. Таким образом, в среднем стоимость поездки в Европу из Москвы через Турцию составит 60 тысяч рублей.

Помимо этого, у россиян популярны рейсы через города Прибалтики. Так, лоукостерами Ryanair, Wizz Air можно улететь из Вильнюса в Рим, Париж и Барселону за 13-15 тысяч рублей. При этом в литовскую столицу можно добраться на машине или автобусе из Минска. Билет в Вильнюс стоит полторы-две тысячи рублей, поездка займет от четырех до пяти часов.

В туротрасли подсчитали, что авиабилеты во Францию и Италию из Таллинна стоят еще дешевле: шесть-семь тысяч рублей. Однако россиянам попасть в Эстонию сложнее, чем в Литву, поскольку при выезде из России на границе могут потребовать обоснование.

Как отмечает портал, улететь в Европу можно также через сербскую столицу. Так, билеты из Белграда в Париж и обратно стоят в пределах 11 тысяч рублей. Однако дорого может обойтись поездка из Москвы в Сербию. Перелет стоит в пределах 60—70 тысяч рублей.

В конце мая стало известно, что Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения продолжают выдавать визы россиянам под туристические поездки. Быстрее всех это делают Италия и Греция. Визы этих стран можно получить за пять — семь рабочих дней.