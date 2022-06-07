Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка проехала на поезде в Индии и описала опыт фразой «не для слабонервных»

Тревел-блогерша Марина Ершова сравнила вагоны в Индии с поездами для преступников

Фото: Rana Sajid Hussain / Reuters

Российская туристка Марина Ершова, путешествующая по Индии, решила «испытать свои эмоции на прочность» и проехала 24 часа на поезде из Мумбаи в Дели. Опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как считает путешественница, поездка по железной дороге в Индии — не для слабонервных и привередливых. Например, для нее стало неприятной неожиданностью, что в индийских поездах нет ни матрасов, ни постельного белья, а люди спят на полках. Также пассажирам не предлагается кипяток — еду и чай возможно купить только во время остановок на станциях. Для тревел-блогерши стало испытанием и то, что в ее вагоне не было кондиционера.

«Открытые окна, а на них железные решетки, из-за них торчат черные лица индусов, будто целый поезд преступников», — такой фразой описала свои первые впечатления от внешнего вида поезда россиянка.

Материалы по теме:
Выше неба. Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
Выше неба.Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
22 марта 2022
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

По словам туристки, в Индии принято пользоваться поездом как электричкой: люди сменяли друг друга каждые полчаса, при этом «залетные пассажиры» занимали нижние места, не стесняясь садиться прямо на спящих попутчиков.

«Металлические дыры в полу периодически мылись. Умываться я в этом индийском поезде не стала — побрезговала! Но, в принципе, вода была, можно было не воображать и спокойно умыться», — рассказала про уборные автор блога.

Ранее в июне эта же тревел-блогерша описала свои впечатления от Индии словами «негде ногу поставить, все оплевано». Россиянку также возмутило и то, что по улицам гуляют коровы, а туристам поэтому приходится постоянно перешагивать через их экскременты.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против двух российских банков
В СНБО высказались о получении Невзоровым гражданства Украины
Сотрудницы Wildberries рассказали о «тюремных порядках» на пунктах досмотра
Звезда OnlyFans снялась топлес и показала изменения во внешности за девять лет
В Польше предрекли экологическую катастрофу из-за антироссийских санкций
Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину
Названа сумма замороженных в России денег западных инвесткомпаний
Россиянка проехала на поезде в Индии и описала опыт фразой «не для слабонервных»
Писательница Маринина объяснила дружбу продавщиц с ее мужем
Назван первый финалист Кубка Стэнли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.