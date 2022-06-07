Джим Керри купил NFT-картину с любимым советским курортом Сталина

Джим Керри купил NFT-картину с изображением советского санатория за почти 40 тыс. долларов

Американский актер Джим Керри приобрел NFT-работу с видом заброшенного советского санатория. Об этом артист написал в своем Twitter-аккаунте.

На картине, которая носит название «Преданность» (Devotion), изображен санаторий в городе Цхалтубо на западе Грузии. Произведение было создано голландско-канадским художником Райаном Купмансом и шведской цифровой художницей Элис Векселль.

«Большое спасибо Райану Купмансу за то, что он так тонко изобразил природу и ее безжалостную трансформацию», — поблагодарил актер автора произведения. Керри добавил, что это первая NFT-работа в его коллекции.

Покупка обошлась актеру в 39 535 долларов.

В советские времена грузинский город Цхалтубо был популярным курортом, который славился своими санаториями и лечебной водой. В период с 1950-х по 1980-е годы поправить свое здоровье туда приезжала вся политическая элита, в том числе и руководитель СССР Иосиф Сталин.

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