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Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян

Казахстан снял все ковидные ограничения на въезд россиян с 8 июня

Фото: Anelya Okapova / Unsplash

Власти Казахстана сняли все коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Согласно новым протоколам, прибывающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации от COVID-19, ревакцинации или результаты ПЦР-тестов. 

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Еще одним послаблением стала отмена запрета на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы в семи регионах страны. В пресс-службе отметили, что решение о смягчении ковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и мире.

1 июня Минздрав Италии также снял все ограничения на въезд иностранных отдыхающих. Теперь прибывающим в страну туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации (Green Pass), результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

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Валентина Процкова
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