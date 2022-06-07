Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян

Казахстан снял все ковидные ограничения на въезд россиян с 8 июня

Власти Казахстана сняли все коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 июня. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Согласно новым протоколам, прибывающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации от COVID-19, ревакцинации или результаты ПЦР-тестов.

Еще одним послаблением стала отмена запрета на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы в семи регионах страны. В пресс-службе отметили, что решение о смягчении ковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и мире.

1 июня Минздрав Италии также снял все ограничения на въезд иностранных отдыхающих. Теперь прибывающим в страну туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации (Green Pass), результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.