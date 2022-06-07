Сериал «Тед Лассо» завершится после третьего сезона

Третий сезон сезон «Теда Лассо» станет последним

Американский комедийно-драматический «Тед Лассо» завершится после третьего сезона. Об этом сообщает Sunday Times.

Сценарист шоу Бретт Голдштейн отметил, что сценарий нового сезона пишется с расчетом, что он станет последним. Кинематографист пояснил, что так и планировалось. «Спойлер — все умрут», — сказал он.

Сериал рассказывает о тренере по американскому футболу, который отправляется в Великобританию, чтобы тренировать футбольную команду. При этом герой не имеет опыта в европейском футболе, но все равно пытается завоевать симпатию английских болельщиков своим оптимистичным поведением. Премьера первых эпизодов проекта состоялась 14 августа 2020 года на Apple TV+. Главные роли в нем исполнили Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингем, Джереми Свифт и Фил Данстер.

В год премьеры Гильдия сценаристов Америки назвала «Тед Лассо» лучшим комедийным телешоу. В 2021-м сериал также был удостоен семи наград премии «Эмми».