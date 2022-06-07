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В ЛНР сообщили об отбитом укрепленном пункте украинской армии

Народная милиция ЛНР и ВС России отбили укрепленный пункт под Боровским

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) совместно с Вооруженными силами России отбила укрепленный пункт украинской армии под Боровским. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Боевики даже не пытались держать оборону, бросив личные вещи и хваленое иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями», — сообщили в Народной милиции.

В отбитых силами ЛНР и ВС России укреплениях были километры траншей, блиндажи и пулеметные точки.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины используют медучреждения как опорные пункты и размещают там тяжелое вооружение. В частности, в Боровском в здании поликлиники разместили раненых бойцов националистических формирований, гражданских, в том числе тяжелобольных, вынудили покинуть медучреждение.

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Алевтина Запольская
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